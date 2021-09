Bottas vence sprint race em Monza e Hamilton é apenas quinto classificado

Mau arranque do líder do Mundial de Fórmula 1 aproveitado por Max Verstappen e pelos dois pilotos da McLaren

Valtteri Bottas confirmou o domínio que vem exercendo em Monza e este sábado venceu a sprint race do Grande Prémio italiano, prova do Mundial de Fórmula 1. Apesar do triunfo o finlandês não largará domingo da pole, em virtude de ter de cumprir uma penalização trazida da Zanvoort.

Max Verstappen, que hoje foi segundo classificado, sairá do primeiro lugar da linha de partida da corrida tradicional, tendo a seu lado Daniel Ricciardo (McLaren), terceiro posicionado no final das 18 voltas. Atrás ficaram Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes), com o campeão a pagar caro um mau arranque.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) venceu hoje a corrida de qualificação ("sprint race") do Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, disputada em Monza.

Os resultados desta corrida de qualificação, com 100 quilómetros de extensão, definem a grelha de partida para a corrida principal, disputada no domingo, pelo que a Bottas foi creditada a 18.ª "pole position" da carreira.

Contudo, o piloto finlandês mudou o motor do seu Mercedes, pelo que foi penalizado e sairá do final da grelha, deixando o primeiro lugar para Verstappen, enquanto Hamilton vai partir da quarta posição.

Ainda assim, o britânico prevê uma "vitória fácil" de Verstappen.

"Vai ser uma vitória fácil para o Max [Verstappen] amanhã [no domingo], pelo que será um golpe duro nas contas do título para mim", frisou Hamilton, que parte com cinco pontos de atraso para o piloto dos Países Baixos.