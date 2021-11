Bottas vence corrida sprint do GP do Brasil

Finlandês bateu Max Verstappen na partida e liderou as 25 voltas

Valtteri Bottas venceu a segunda corrida sprint da temporada, repetindo em Interlagos o que já fez em Imola. O piloto finlandês bateu Max Verstappen na partida e liderou as 25 voltas de uma corrida na qual Lewis Hamilton se destacou ao recuperar do último lugar até à quinta posição. O inglês parte domingo do 10º lugar, visto que já sabia que seria penalizado em cinco lugares.

EM ATUALIZAÇÃO