Bottas sai da Mercedes e Hamilton elogia: "Sinto-me tremendamente orgulhoso"

Valtteri Bottas, que fez dupla com Lewis Hamilton nos últimos quatro anos, vai substituir o compatriota Kimi Raikkonen na Alfa Romeo

Valtteri Bottas foi confirmado como piloto da escuderia Alfa Romeo no Mundial de Fórmula 1, a partir de 2022, com um contrato "plurianual", deixando a Mercedes no final desta temporada.

Bottas, que fez dupla com Lewis Hamilton nos últimos quatro anos, vai substituir o compatriota Kimi Raikkonen, que decidiu abandonar a Fórmula 1 no final do Campeonato do Mundo de 2021.

A propósito desta notícia, Hamilton recorreu às redes sociais para falar sobre Bottas: "Sinto-me tremendamente orgulhoso por ter trabalhado ao lado Valtteri Bottas durante os últimos cinco anos. Fizemos parte de uma equipa que conquistou quatro Campeonatos de Construtores e motivámo-nos mutuamente para continuarmos fortes por entre momentos altos e baixos. Obrigado, vamos terminar fortes", pode ler-se.

Desta forma, fica aberta a porta na Mercedes para a promoção do britânico George Russell, que alinha na Williams, apesar de ter contrato com o construtor germânico.

O lugar na Williams poderá vir a ser ocupado pelo tailandês Alexander Albon, depois de os responsáveis pela equipa britânica lhe terem aberto a porta, caso a Red Bull, com quem tem contrato, o liberte.