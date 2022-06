Bottas revela que esteve para abandonar a Fórmula 1 em 2018

Atual piloto da Alfa Romeo recorda temporada de 2018 na Mercedes

Valtteri Bottas assumiu numa entrevista que esteve muito perto de abandonar a Fórmula 1 em 2018, ou seja, no final do segundo ano como companheiro de equipa de Lewis Hamilton na Mercedes. O finlandês foi apenas em quinto no Mundial de Pilotos desse ano.

"No final de 2018 eu quase deixei. Cheguei muito perto. E foi simplesmente porque eu não entendia por que não consegui vencer Lewis naqueles dois anos. Eu coloquei muita pressão sob mim mesmo", contou agora.

"Lewis é dominante na equipa como piloto e pessoa, é difícil dar um passo além com alguém como Lewis a teu lado. Ele cresceu naquela equipa, é como se todos o admirassem. Mas foi uma boa experiência para mim", referiu o atual piloto da Alfa Romeo.