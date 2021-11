Bottas quer festejar título de construtores antes de deixar a Mercedes

Germânicos ocupam o primeiro lugar da classificação geral, com apenas mais cinco pontos do que a Red Bull, a duas voltas corridas do término da temporada

Com a saída da Mercedes no final desta época de F1 definida, Valtteri Bottas, companheiro de Lewis Hamilton desde 2017, pretende dizer adeus à escuderia alemã com a "importante", classificou, revalidação do título de construtores.

"Apesar de saber que me vou embora, não vou desistir de nenhum objetivo que temos para este ano. Seria especial conquistar o quinto título consecutivo desde que vim para a equipa. Seria melhor do que quatro, por isso é um objetivo e uma motivação para mim", explicou o finlandês, futuro piloto da Alfa Romeo, citado pela "AutoSport".

A duas corridas do fim do Campeonato do Mundo de F1, a Mercedes ocupa o primeiro lugar da classificação geral de construtores, com 546,5 pontos, apenas mais cinco do que a segunda classificada Red Bull, liderada pelo neerlandês Max Verstappen.

Terminada esta época, Valtteri Bottas, vencedor de nove Grandes Prémios na carreira, fará então dupla com o "rookie" Guanyu Zhou, futuro primeiro piloto chinês de F1, com quem está "ansioso" para trabalhar e a quem reconhece capacidade.

"É óbvio que o vi na F2. Está lá há alguns anos e, neste ano em particular, fez algumas boas corridas, tem bons resultados e é consistente. Obviamente sabe conduzir, é bastante jovem, por isso o potencial está lá, de certeza", completou o finlandês.

Valtteri Bottas assinou um contrato com validade de "vários anos" com a Alfa Romeo.