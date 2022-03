Biaggi e Lorenzo entram esta semana no Hall of Fame de MotoGP

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O italiano Max Biaggi e o espanhol Jorge Lorenzo, ex-campeões mundiais de motociclismo de velocidade, vão ser incluídos no Hall of Fame de MotoGP, em cerimónias a realizar sexta-feira e sábado, respetivamente, anunciou esta segunda-feira o organizador do campeonato.

Lorenzo, tricampeão de MotoGP (2010, 2012 e 2015) e bicampeão de 250cc (2006 e 2007), vai ser investido no circuito de Jerez-Ángel Nieto, enquanto Biaggi, tetracampeão de 250cc (entre 1994 e 1997), será agraciado no Autódromo de Mugello.

Além de Lorenzo e Biaggi, também o neozelandês Hugh Anderson, que conquistou vários títulos mundiais na década de 60 do século XX, vai entrar na lista das lendas de MotoGP, em data a anunciar, previsivelmente, em Philip Island.

Os três ex-pilotos vão juntar-se a nomes maiores do motociclismo de velocidade, como os italianos Giancomo Agostini, Valentino Rossi e Marco Simoncelli e os espanhóis Ángel Nieto e Dani Pedrosa.