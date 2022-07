Bernie Ecclestone envolvido em novo escândalo, agora por fuga ao fisco

Depois de sair em defesa de Putin, palavras das quais se teve de retratar, o ex-patrão da Fórmula 1 é investigado por alegada evasão ao fisco de 473 milhões de euros

Bernie Ecclestone, antigo patrão da Fórmula 1, volta a estar no olho do furacão. Depois de palavras polémicas em defesa de Vladimir Putin, Ecclestone é agora investigado por alegada evasão fiscal de 473 milhões de euros (400 milhões de libras).

A agência tributária do Reino Unido abriu um processo contra Ecclestone por não declarar bens no estrangeiro. É acusado de fraude fiscal, confirmou o diretor do Serviço de Investigação de Fraudes, Simon York: "Isto é o resultado de uma investigação penal completa e de alcance mundial, que faz referência às obrigações fiscais previstas e derivadas de mais de 400 milhões de libras em ativos no estrangeiro que se ocultaram. Este organismo está a favor dos contribuintes honestos e tomaremos medidas duras sempre que suspeitemos de fraude fiscal. A nossa mensagem é clara, ninguém está fora do nosso alcance".

O processo seguirá os seus trâmites com audiência a 22 de agosto, no Tribunal de Magistrados de Westminster.

Recorde-se que recentemente Ecclestone se viu envolvido noutro escândalo, após sair em defesa de Putin. Palavras das quais acabou por se retratar.

'I'd still take a bullet for him.'



Bernie Ecclestone says Ukrainian President Zelensky should have listened to Putin to avoid war because Putin 'is a sensible person'. pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU - Good Morning Britain (@GMB) June 30, 2022

Outra polémica na qual surge Ecclestone tem a ver com acusações de racismo (defendeu as palavras racistas de Piquet sobre Hamilton), que levaram a que fosse afastado do "paddock".