Ben Sulayem e Graham Stoker candidatam-se à presidência da FIA

Sulayem é um ex-piloto, um dos mais titulados no campeonato de ralis do Médio Oriente, e Stoker é o "braço-direito" do atual presidente, que está de saída

Mohammed Ben Sulayem, dos Emirados Árabes Unidos, e Graham Stoker, da Grã-Bretanha, são candidatos à presidência da Federação Internacional do Automóvel (FIA), no sufrágio agendado para o dia 17 de dezembro, formalizou, esta quarta-feira, o organismo.

O ainda presidente Jean Todt, que assumiu o cargo em 2009, abandonará funções, após três mandatos à frente do órgão que regula, particularmente, os campeonatos mundiais de Fórmula 1 e Rali (WRC).

Ben Sulayem, 60 anos, é um ex-piloto de ralis, 14 vezes vencedor do campeonato de Ralis do Médio Oriente, e atualmente vice-presidente da FIA encarregado dos desportos daquela região, enquanto Graham Stoker, 69 anos, é advogado especializado em desporto e vice-presidente da FIFA desde 2009.