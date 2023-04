Baralha e volta a dar: Fórmula 1 muda regras das corridas sprint

Anúncio foi feita na semana em que o GP do Azerbaijão marca o regresso da temporada de 2023 depois de uma paragem de quatro semanas

As suspeitas confirmaram-se e a Fórmula 1 anunciou esta terça-feira alterações no formato das corridas sprint da temporada de 2023 - num total de seis -, começando com o Grande Prémio do Azerbaijão, já este fim de semana.

Recorde-se que a corrida sprint viu a luz do dia em 2021, significando que a qualificação tivesse lugar logo na sexta-feira, definindo a grelha de partida para a sprint de 100 quilómetros no sábado, que, por sua vez, determinava a ordem de partida para o evento principal, a corrida de domingo.

O que muda, então? A sexta-feira de qualquer grande prémio passará a ter apenas um treino livre, seguido da qualificação para a corrida de domingo. O sábado será preenchido pela corrida sprint, antecipada pela "Sprint Shootout", no fundo, a qualificação desse evento de 100 quilómetros..

O shootout será uma sessão mais curta do que a qualificação tradicional, com a Q1 programada para durar 12 minutos, a Q2 a ficar pelos 10 minutos e a Q3 de apenas oito minutos. Este novo momento substituirá o segundo treino livre, que anteriormente tinha lugar na manhã de sábado. Pneus novos são obrigatórios para cada fase, com os médios para a Q1 e a Q2, e os macios para a Q3.

Na prática, a Fórmula 1 quer mais corridas e menos treinos, retirando à corrida sprint influência na grelha de partida da corrida de domingo. Esperando com isso que os pilotos joguem menos à defesa dos 100 quilómetros de sábado.

Grande Prémio do Azerbaijão

Sexta-feira

10h30 - 11h30: treino livre

14h00 - 15h00: qualificação para o Grande Prémio



Sábado

13h30 - 14h30: qualificação sprint

17h30 - 18h30: corrida Sprint



Domingo

15:00: Grande Prémio