Balanço de 2020: as alegrias de Miguel Oliveira e Félix da Costa no ano do adeus a Paulo Gonçalves

Miguel Oliveira chegou às vitórias em MotoGP, António Félix da Costa, Filipe Albuquerque e Duarte Benavente sagraram-se campeões mundiais de Fórmula E, resistência e motonáutica, respetivamente, num ano marcado pela morte de Paulo Gonçalves.

Ainda antes de a pandemia de covid-19 afetar todo o mundo e revolucionar os calendários, o desporto motorizado nacional viu desaparecer Paulo 'Speedy' Gonçalves, em 12 de janeiro, na Arábia Saudita, na sequência de uma queda na sétima etapa do rali Dakar.

Aos 40 anos, o piloto natural de Esposende cumpria a sua 13.ª presença na mais emblemática prova de todo-o-terreno do mundo, que terminou em segundo lugar em 2015, depois de já ter sido campeão mundial de ralis cross-country em 2013.

A prova foi ganha pelo norte-americano Ricky Brabec (Honda), nas motos, da equipa gerida pelo português Ruben Faria, e pelo espanhol Carlos Sainz (Mini) nos automóveis.

Nas duas rodas, destacou-se, e muito, Miguel Oliveira (KTM), ao conquistar duas vitórias no Mundial de MotoGP, na Estíria, na Áustria, e em Portimão, onde foi disputado o último Grande Prémio do ano, após a reestruturação do calendário devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O piloto natural de Almada cumpriu, aos 25 anos, a segunda temporada na categoria rainha do motociclismo de velocidade, terminando o campeonato no nono lugar, depois do 17.º na estreia, com o dobro das vitórias do campeão.

O espanhol Joan Mir (Suzuki) sucedeu ao hexacampeão e compatriota Marc Márquez (Honda), de fora desde a ronda de abertura devido a lesão, numa temporada com nove vencedores diferentes e um campeão com uma Suzuki 20 anos depois do título do norte-americano Kenny Roberts.

O único representante luso subiu pela primeira vez a um pódio no Mundial, e logo ao mais alto, ao arrancar um triunfo na derradeira curva do Grande Prémio da Estíria, em 23 de agosto. Repetiu o feito no encerramento do ano, com um 'Grand Chelem', em 22 de novembro, no Algarve, onde conseguiu a 'pole position' e liderou todas as 25 voltas da corrida.

António Félix da Costa (DS Techeetah), de 29 anos, reinou no Mundial de Fórmula E, assegurando o título a duas provas do fim do campeonato para carros elétricos, depois de somar quase o dobro dos pontos do segundo classificado, numa temporada em que venceu três das 11 corridas da competição.

No Mundial de resistência, Filipe Albuquerque, de 35 anos, sagrou-se campeão na classe LMP2, a segunda mais importante, após vencer as 24 Horas de Le Mans, em 20 de setembro, fazendo equipa com britânicos Phil Hanson e Paul di Resta. Antes, só Pedro Lamy tinha vencido a mais emblemática das provas de resistência na Europa, em 2012, na categoria GT AM.

Aos 49 anos, Duarte Benavente arrebatou outro título mundial para as cores nacionais, na Fórmula 2 de motonáutica, ao confirmar o triunfo na prova em Vila Velha de Ródão, depois de disputar vários anos o campeonato de Fórmula 1, a principal categoria da modalidade.

No "Grande Circo" das quatro rodas, repetiu-se o filme dos últimos anos. O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou o sétimo título da sua carreira, igualando o recorde do alemão Michael Schumacher, e a Mercedes o sétimo cetro seguido de construtores.

No decorrer da temporada, Hamilton estabeleceu, ainda, um novo máximo de vitórias na categoria rainha do desporto automóvel, no regresso da Fórmula 1 a Portugal, 26 anos depois, em 25 de outubro, quando superou o registo do alemão Michael Schumacher.

Até ao final da temporada, Hamilton chegou aos 94 triunfos da carreira, 97 "pole positions" e 162 pódios, o último dos quais conseguido na prova de encerramento, em Abu Dhabi, depois de ter falhado o GP de Sakhir por estar infetado com covid-19.

Nos ralis, a pandemia obrigou ao cancelamento da etapa portuguesa, num ano em que o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) reconquistou o título perdido em 2019, o sétimo da carreira, tendo sido campeão com três marcas diferentes (VW, Ford e Toyota).

Em Portugal, Armindo Araújo (Skoda Fabia) também recuperou o título perdido no ano anterior, tornando-se no primeiro a alcançar seis cetros nos ralis, enquanto, no todo-o-terreno, Miguel Barbosa (Toyota Hylux) voltou a ser campeão nacional, pela oitava vez na sua carreira.