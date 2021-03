Baja do Oeste junta-se ao calendário de Taças do Mundo em 2021

Devido ao adiamento da etapa do Catar

A Baja do Oeste, em Torres Vedras, entre 15 e 17 de outubro, integra a taça do mundo de motociclismo todo-o-terreno, devido ao adiamento da etapa do Catar, onde aumentaram as restrições face à pandemia de covid-19.

Em comunicado, a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) deu conta das alterações ao calendário provisório da competição, com o adiamento da prova de todo-o-terreno do Catar e a inclusão da Baja do Oeste.

"Devido ao aumento das restrições impostas no Catar, a Catar International Baja, originalmente marcada para entre 08 e 10 de abril, foi agora adiada para mais tarde em 2021. Informações sobre a nova data vão ser comunicadas em breve. A Baja do Oeste, em Torres Vedras, foi adicionada ao calendário de 2021 e vai ocorrer entre 15 e 17 de outubro", anunciou a FIM.

Depois de já terem sido disputadas duas provas, no Dubai e na Jordânia, a edição de 2021 da taça do mundo de bajas prevê outras oito provas, entre as quais a Baja de Portalegre, 10.ª e última etapa, entre 28 e 30 de outubro.