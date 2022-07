Bagnaia pede desculpa pelo acidente de viação: "Não costumo beber..."

Piloto da Ducati sofreu um acidente de viação em Espanha e acusou uma taxa de alcoolemia superior ao permitido. O italiano pediu desculpa e diz que aprendeu a lição.

Francesco Bagnaia, quarto na classificação do mundial de Moto GP e vice-campeão em 2021, sofreu um acidente de viação em Ibiza e acusou 0,87 no teste de alcoolemia, bem acima do legalmente permitido.

Esta terça-feira, o italiano reagiu à situação e pediu desculpa.

"Na noite passada estive em Ibiza com amigos a festejar a minha vitória no GP dos Países Baixos. Quando saí da discoteca, às 3h da manhã, sofri um acidente de viação sem envolver outros veículos ou pessoas. No entanto, num teste ao álcool acusei uma taxa superior ao que é legalmente permitido em Espanha. Peço desculpa pelo que aconteceu. Não costumo beber e foi um descuido que não deveria ter acontecido. Peço desculpa a toda a gente e garanto que aprendi a minha lição. Nunca conduzir depois de beber álcool", escreveu nas redes sociais.