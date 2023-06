Bagnaia domina em Itália e reforça a liderança no Mundial de MotoGP

Redação com Lusa

Italiano venceu a sexta prova do Mundial.

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu o Grande Prémio de Itália de MotoGP, sexta prova do Mundial de velocidade, e reforçou o comando do campeonato, numa prova em que Miguel Oliveira (Aprilia) abandonou devido a queda.

Bagnaia, que já tinha vencido a corrida sprint no sábado, cortou a meta com 41.16,863 minutos, deixando em segundo o espanhol Jorge Martin (Ducati), a 1,067 segundos, com o francês Johann Zarco (Ducati) em terceiro, a 1,977 segundos.

Como o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) foi apenas oitavo, Bagnaia reforçou o comando do campeonato, agora com 21 pontos de diferença sobre o compatriota.