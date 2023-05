Bagnaia deu ideia polémica: "Desacelerar as equipas privadas pode ser solução"

Fotografia: Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Italiano ficou debaixo de fogo ao sugerir um fosso entre as equipas de fábrica e as satélite - como é do português Miguel Oliveira (RNF Aprilia) - para prevenir acidentes.

A presente temporada de MotoGP tem sido marcada por um número excessivo de acidentes, que também já envolveram o português Miguel Oliveira (RNF Aprilia), existindo o debate sobre como diminuir os riscos da classe.

O italiano Pecco Bagnaia (Ducati), campeão mundial, deu uma ideia, mas polémica. "Já houve os quatro fantásticos, que tinham motos mais rápidas", recordou, referindo-se a Valentino Rossi, Marc Márquez, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo

Depois, o natural de Turim deixou a sugestão: "A grelha era menos uniforme e havia menos riscos. Se desacelerarmos as equipas privadas, isso pode ser uma solução".

As palavras de Pecco não foram bem aceites pelos representantes das privadas, como é o caso da equipa de Oliveira, e Hervé Poncharal, diretor da Tech3 GasGas, não o poupou.

Esta quinta-feira, o piloto da Ducati teve de explicar-lhe. "O que saiu está descontextualizado. Foi-me perguntado pela segurança e pelos motivos do aumento de acidentes eu, simplesmente, tratei de fazer uma analogia e disse que isso antes não acontecia (...) Eu, que cheguei ao MotoGP pela mão de uma equipa satélite, como poderia sugerir essas diferenças?", defendeu-se.