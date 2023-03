Bagnaia destaca Miguel Oliveira: "Com a Aprilia será um dos mais fortes este ano"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Campeão Bagnaia diz que Miguel Oliveira é "grande rival" na nova temporada de MotoGP

Francesco Bagnaia (Ducati) disse que Miguel Oliveira (Aprilia) "é um grande rival" no Mundial de MotoGP, que arranca este fim de semana, com o Grande Prémio de Portugal, em Portimão.

Numa entrevista a propósito da sua nomeação para receber o prémio Laureus de Retorno do Ano, em virtude de em 2022 ter recuperado de uma desvantagem de 91 pontos para se sagrar campeão mundial, Bagnaia sublinhou que Miguel Oliveira "é um dos melhores pilotos da grelha", sempre em "luta por vitórias e pódios".

"É um grande rival. Lutei com ele em 2018 pelo título de Moto2 [que o italiano conquistou, deixando o português em segundo], foi uma luta difícil e foi difícil de bater. Tem uma pilotagem suave e precisa. Com a Aprilia será um dos mais fortes este ano. Começamos em Portugal, a sua corrida caseira, pelo que acredito que será muito competitivo. Vamos ver", disse.

Quanto a favoritos na luta pelo título de 2023, foi taxativo: "Eu próprio, o Marc Márquez [Honda], o Fábio Quartararo [Yamaha] e o Enea Bastianini [Ducati]".

A MotoGP é arranca este fim de semana, em Portugal, com a disputa do Grande Prémio no Autódromo Internacional de Portimão.

