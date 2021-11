Bagnaia ambiciona vencer GP Portugal: "Estamos rápidos e vamos ser competitivos"

Redação com Lusa

Piloto da Ducati, segundo classificado do Mundial, vai partir do primeiro lugar na pista portuguesa. Italiano confirmou o estatuto de mais rápido dos treinos livres

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) assegurou, este sábado, estar preparado para ser competitivo no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, após conquistar a pole position para a 17.ª e penúltima prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

"Quando te sentes bem com a mota, tudo sai mais facilmente. Estou pronto para a corrida, estamos rápidos e vamos, certamente, ser competitivos", afirmou "Pecco", em conferência de imprensa, após ser o mais rápido na qualificação pela sexta vez na temporada, a quinta consecutiva.

Bagnaia, segundo classificado do Mundial de pilotos, atrás do francês e já campeão Fabio Quartararo (Yamaha), que vai partir da sétima posição, venceu apenas duas das cinco corridas anteriores em que partiu da "pole position", em Aragão, em Espanha, e em San Marino.

Depois de ter sofrido uma queda na corrida anterior, em Misano, em Itália, Bagnaia estabeleceu este sábado o recorde do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, fixando-o em 1.38,725 minutos.

O italiano vai ser secundado por dois pilotos que também não terminaram a corrida transalpina, casos do australiano Jack Miller (Ducati) e do espanhol Joan Mir (Suzuki).

"Estou a fazer figas para correr tudo bem. No geral sinto-me bem, estou feliz pelo "Pecco", fui sempre rápido em Portugal, a pressão está sempre connosco, mas espero que seja uma corrida divertida", referiu Miller, que vai partir da segunda posição.

Já Mir, campeão do mundo em 2020, admitiu que tem sido "difícil conseguir algo mais do que o pódio" ao partir atrás, prometendo empenho na "batalha" de domingo.

"Estou muito feliz, acho que encontrei o verdadeiro potencial da mota e em Portimão é o sítio certo para o demonstrar. O ritmo de corrida pode ser um pouco melhor, mas estou preparado para lutar", vincou Mir. O Grande Prémio do Algarve de MotoGP vai ser disputado no domingo, a partir das 13 horas.