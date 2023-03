Atual bicampeão do Mundo ficou sem potência no Red Bull quando tentava fazer a primeira volta rápida no Q2

Dominador nas sessões de treinos livres e mais rápido na primeira qualificação para o Grande Prémio da Arábia Saudita, Max Verstappen viu-se esfumarem-se as hipóteses de lutar pela pole position quando ficou sem potência no Red Bull quando tentava fazer a primeira volta rápida no Q2.

O atual bicampeão do Mundo vai largar da 15ª posição da grelha de partida.

Leia também Liga dos Campeões Críticas ao Inter: "FC Porto merecia passar" e "Benfica é muito melhor, assusta todos" Apesar de satisfeito com a passagem do Inter aos quartos de final, Antonio Cassano defende que seria mais justo ter sido o FC Porto a seguir em frente. E, além disso, que a equipa de Milão será eliminada pelo Benfica, que joga "muito melhor".