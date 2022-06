Autoridades da Madeira lamentam morte do piloto Pedro Paixão

Redação com Lusa

"Morre um jovem que já tinha dado provas de ser um grande piloto de ralis, mas que tinha uma grande carreira pela frente", lê-se na nota divulgada pelo presidente do parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues.

O presidente da Assembleia da Madeira e o representante da República manifestaram publicamente o seu pesar pela morte, esta quinta-feira, do piloto de rali Pedro Paixão, na sequência de acidente de mota, na ilha do Porto Santo.

O responsável pelo principal órgão de governo próprio da Região Autónoma da Madeira realça que "Pedro Paixão era uma das referências dos entusiastas do automobilismo regional e nacional e deixa uma enorme saudade junto de quem o conheceu".

Quanto ao representante da República, Ireneu Barreto, afirma ter recebido "a notícia do trágico falecimento do jovem piloto" com "grande tristeza".

O juiz conselheiro recorda que teve "o prazer de o contactar em várias edições do Rally Vinho da Madeira".

Para o representante, Pedro Paixão é "uma figura muito querida no meio automobilístico regional".

"A sua trágica partida na flor da idade deixará uma imensa saudade à sua família e aos seus numerosos amigos, a quem o Representante da República apresenta os seus sinceros sentimentos pessoais", declara.

O piloto de rali Pedro Paixão, com 28 anos, faleceu hoje na sequência de um despiste de mota na zona do Porto de Abrigo, da ilha do Porto Santo.

Fonte dos bombeiros daquela ilha do arquipélago da Madeira disse à agência Lusa que o piloto foi socorrido no local e transportado para o centro de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Pedro Paixão estava a disputar o campeonato regional de ralis e subiu ao pódio na prova da Ribeira Brava, que se disputou nos passados dias 3 e 4 de junho, ocupando o terceiro lugar.

Pedro Paixão tripulava um Citroen C3 Rally e tinha como copiloto Paulo João.