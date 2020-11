"Autódromo do Algarve? Parecia que a obra estava quase a acontecer, mas nunca acontecia"

Ateliê de Ricardo Pina edificou Autódromo Internacional do Algarve.

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) foi planeado em 2001 pelo ateliê de arquitetura de Ricardo Pina, a convite do administrador Paulo Pinheiro, e inaugurado sete anos depois, após 11 meses de obras em contrarrelógio.

"Na altura, sabíamos muito pouco sobre o que era um projeto deste género. Fomos obrigados a fazer um grande trabalho de investigação, cruzando a regulamentação das federações internacionais de automobilismo e motociclismo com as condições do terreno em causa e as pesquisas sobre outros circuitos", recordou à Lusa o projetista algarvio.

Aportando experiência como piloto de motos todo-o-terreno, Ricardo Pina trabalhou com Jorge Guerreiro, Paulo Simões e Pascoal Santos em prol de um recinto "fora do comum", situado entre a estância balnear de Portimão e a vila montanhosa de Monchique.

"O Paulo Pinheiro incentivou o circuito na forma como o conhecemos, cuja grande diferença passa pelos acontecimentos proporcionados. Tirando a reta da meta, toda a restante pista é feita numa sequência de subidas, descidas e 15 curvas, algumas delas cegas, que a tornam sempre única e formam uma estrutura de última geração", analisou.

Apesar dos progressos obtidos pelo atelier sediado em Portimão, a aprovação do AIA esbarrou na instabilidade governativa sentida até março de 2005, quando adquiriu novo impulso com a tomada de posse do executivo liderado pelo socialista José Sócrates.

"Os Governos estavam sempre a mudar. Parecia que a obra estava quase a acontecer, mas nunca acontecia. Levámos muito tempo a reunir condições para iniciar a obra. Foi um processo complicado em termos administrativos, embora essa espera tenha ajudado a aperfeiçoar o projeto e a contribuir para o sucesso que veio a ter", ressalvou.

Acordado o método de financiamento, Ricardo Pina começou a desenvolver a pista de 4,692 quilómetros em dezembro de 2007, tomando como "taxativa" a conclusão em outubro de 2008, a tempo de acolher a última etapa do Mundial de Superbikes.

"Dos 11 meses de construção, mais de dois consistiram em movimentos de terra. A área disponível era muito mais acidentada do que atualmente e tentámos tirar partido disso. Só que alguns edifícios de grande dimensão obrigaram a uma implantação plana, como o "paddock", as áreas de estacionamento, a bancada principal e a reta da meta", partilhou.

O AIA custou quase 195 milhões de euros (ME) e projetou infraestruturas de apoio ambiciosas, modernas e favoráveis à promessa de empregos numa região dependente do setor turístico, recebendo homologação federativa a tempo da estreia prometida.

"Apesar de alguns comentários críticos, ouvimos um "feedback" global contrário desde muito cedo. Antes de a obra estar acabada, recebemos federações, equipas, pilotos e todos pensaram logo que o circuito seria um sucesso. Ficámos mais tranquilos, mas sem saber o que aconteceria, por exemplo, numa primeira corrida de Fórmula 1", lembrou.

A estreia no fim de semana entre 31 de outubro e 02 de novembro de 2008 "agradou bastante" aos milhares de espetadores e às altas entidades, compensando "muitas noites sem dormir" para cumprir calendário e orçamento numa extensão de 300 hectares.

"Houve um episódio curioso: [o heptacampeão de Fórmula 1] Michael Schumacher estava na Alemanha a ver os treinos de Superbikes, achou a pista interessantíssima pela televisão e voou para Faro no próprio dia para assistir à corrida. Semanas depois, regressou ao autódromo com a BMW e esteve a andar de moto", recordou Ricardo Pina.

A pista lusa passou a ser destino de diversas categorias do desporto motorizado, mas as falhas de financiamento simbolizaram dívidas de 160 ME em quatro anos, causando uma iminente falência, somente travada por um Processo Especial de Revitalização (PER).

"O autódromo corresponde àquilo que idealizámos e está concluído. Poderá ser alvo de intervenções e há edifícios que gostaríamos de melhorar, até porque foram cometidos alguns atropelos. São apenas preocupações de arquitetura, que o público em geral não repara nem têm qualquer interferência no perfeito funcionamento da estrutura", frisou.

Empurrada para o precipício, a gestora Parkalgar Serviços foi adquirida há sete anos pela Portugal Capital Ventures, sociedade de capital de risco público, que retomou obras de apoio paralisadas e reduziu postos de trabalho para garantir a sobrevivência do AIA.

A pandemia de covid-19 reavivou o sonho de Paulo Pinheiro e viabilizou o retorno da Fórmula 1 a Portugal em 25 de outubro, 26 anos após a despedida do Estoril, de onde o MotoGP, que também regressa no domingo através da pista algarvia, partiu em 2012.

"Quando iniciámos o projeto, a F1 estava a perder alguma audiência por ser muito monótona. Desenhámos situações que provocassem mais ultrapassagens, algo que se verificou imenso no mês passado em Portimão. Até nesse aspeto confirmou que o AIA foi um trabalho bem feito e é uma obra que está para durar", finalizou Ricardo Pina.