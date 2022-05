Audi e Porsche vão integrar a Fórmula 1 em 2026, noticia a Reuters

Confirmação é atribuída pela agência ao CEO da Volkswagen. As duas marcas têm, no entanto, estratégias diferentes para se incluírem na categoria rainha do automobilismo

Há fumo branco nas conversações entre a Audi e a Porsche, que integram o grupo empresarial da Volkswagen, para a entrada na Fórmula 1. De acordo com Herbert Diess, as duas marcas vão juntar-se à competição do Grande Circo a partir de 2026.

A confirmação é atribuída, esta terça-feira, pela agência Reuters, ao CEO da Volkswagen, após um evento em Wolfsburgo, na Alemanha, sede da marca alemã, dando conta do fim das discussões do conselho de administração sobre os planos.

"Acabaram-se os argumentos", disse Herbert Diess, citado pela Reuters. O CEO da Volkswagen detalhou que os preparativos da Porsche para a entrada na Fórmula 1 estão numa fase "mais concreta" em relação ao processo da Audi.

A entrada das marcas do grupo Volkswagen, que viu a rival Mercedes reinar, na última década, na categoria rainha do automobilismo, trata-se, para Diess, de "uma janela para o desenvolvimento de tecnologia". Mas ambas têm estratégias diferentes.

A Porsche, de acordo com Diess citado pela Reuters, "pretende estabelecer uma parceria de longo prazo com a Red Bull dentro de vários anos", ou seja, em 2026, enquanto a Audi pretende comprar a McLaren, a troco de 500 milhões de euros.

A confirmação oficial da Volkswagen deverá ocorrer em meados de 2022. A entrada da Audi e da Porsche vão correr numa altura em que os novos regulamentos da Fórmula 1 serão aplicados e as equipas terão de refazer os respetivos carros.