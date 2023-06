Fotografia: Twitter/24 Hours of Le Mans

Michael Fassbender protagonizou este domingo um aparatoso acidente na categoria amadora do 24 Horas de Le Mans, em que participou pela segunda vez, após ter perdido o controlo do seu Porsche, que embateu de lado num muro. O veículo não ficou em condições de retomar a corrida e o ator não sofreu ferimentos.

Veja o momento:

Wouuuah Michael Fassbender in the wall #LeMans24 pic.twitter.com/1gsrLe836m - 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023