As últimas do Rali de Portugal: recorde de carros Rally1 inscritos e troços conhecidos

Quarta prova do Campeonato do Mundo de ralis (WRC) realiza-se entre 19 e 22 de maio

A 55.ª edição do Rali de Portugal foi esta quinta-feira oficialmente apresentada, confirmando-se a inscrição de 12 carros Rally1, o que constitui um recorde, superando os 11 que alinharam em Monte Carlo e na Croácia.

Assim, na principal categoria da quarta prova do Mundial de ralis (WRC), vão marcar presença Adrien Fourmaux, Sébastien Loeb, Craig Breen, Gus Greensmith e Pierre-Louis Loubet (Ford Puma), Sébastien Ogier, Kalle Rovanpera, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris), Dani Sordo, Ott Tanak e Thierry Neuville (Hyundai i20 N).

A lista total de inscritos apenas é revelada esta sexta-feira, mas o Automóvel Clube de Portugal adiantou haver mais de 90 participantes nas diversas categorias do evento que se realiza de 19 a 22 de maio.

Pela primeira vez, o Rali de Portugal vai ter três superespeciais, em Coimbra, Lousada e Porto. No caso da primeira, que vai ser uma superespecial noturna, a ação vai desenrolar-se do outro lado do Mondego, em frente ao Convento de São Francisco, passando pela Avenida João das Regras e Avenida de Conimbriga, ambas junto ao Estádio Universitário.

O facto de a classificativa coincidir o dia da Serenata Monumental da Queima das Fitas, na Alta de Coimbra, levou a uma descentralização do troço.

No caso da streetstage do Porto, mantém-se a localização de 2021, junto ao Forte de São João Batista, na Foz, mas, desta vez, com a presença de público - há um ano correu-se à porta fechada devido à pandemia.

Portugal foi escolhido pela FIA para assinalar as comemorações dos 50 anos do Mundial de ralis, estando previstas exposições de antigos modelos na Exponor, bem como demonstrações. Antigos pilotos como Carlos Sainz e Walter Röhrl vão estar presentes.