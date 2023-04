As reações à morte de Craig Breen: "Estávamos a trocar mensagens..."

O piloto irlandês Craig Breen (Hyundai i20) morreu vítima de um acidente durante os testes para o Rali da Croácia, quarta prova do Mundial, que vai decorrer entre 20 e 23 de abril, revelou a equipa Hyundai.

A notícia da morte de Craig Breen motivou muitas e sentidas mensagens de pilotos, marcas e organizações ligadas ao desporto automóvel, chocados com o trágico desaparecimento do piloto de 33 anos, enquanto treinava o Rali da Croácia, próxima prova do Mundial de Ralis.

"Não há palavras para descrever o que sinto com esta trágica notícia", publicou Armindo Araújo, adversário de Breen no Nacional de Ralis esta temporada.

Ainda no universo da marca sul-coreana, Thierry Neuville, belga que compete do Mundial de Ralis, deixou uma sentida mensagem nas redes sociais. ""Hoje perdemos um companheiro, mas mais do que tudo, perdemos um amigo. Craig, a tua paixão pelos ralis foi imensurável. A tua alegria ao volante estava à frente de qualquer um de nós. Foste o primeiro a trazer chá inglês para a Hyundai Motorsport... Tivemos conversas intermináveis sobre os nossos carros pessoais... Tudo isto ficará guardado para sempre na minha memória", referiu.

Dani Sordo, que também corre pela Hyundai no Mundial de Ralis - tal como Breen com um número limitado de ralis esta época - escreveu: "Que alguém me acorde deste pesadelo. Não quero acreditar na chamada que recebi há umas horas, a dizer que nos deixas para sempre. Descansa em paz, Craig, amigo! Gostamos muito de ti e tu sabes. Muita força aos familiares e amigos", publicou o espanhol.

Ott Tanak, estónio que este ano regressou à M-Sport, deixou uma sentida mensagem a um adversário e antigo companheiro na Hyundai. "A vida pode ser tão frágil e injusta... Não quero acreditar que te perdemos, amigo! Estávamos a trocar mensagens e depois não respondeste mais. Vou sentir tanto a tua falta, amigo... Não tenho palavras".

"Em nome da FIA, apresento as minhas sinceras condolências à família e amigos de Craig Breen, na sequência da sua morte durante um acidente num teste privado. Os nossos pensamentos e orações estão com os seus entes queridos e a comunidade do Ralis neste momento difícil", disse, por seu turno, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.