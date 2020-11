Miguel Oliveira (KTM) venceu o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 14.ª e última prova do campeonato, disputada no Autódromo Internacional do Algarve.

A segunda vitória de Miguel Oliveira no Mundial Moto GP de 2020 teve o significado especial de ter sido alcançada em Portugal e depois de um fim de semana no qual o piloto português dominou por inteiro, alcançado a pole e liderando a corrida de princípio a fim.

No final, depois de uma volta de consagração com a bandeira de Portugal, a chegada às boxes traduziu-se numa enorme descarga emocional, com Miguel Oliveira, ainda de capacete e junto do pai Paulo, a transmissão televisiva captou o momento em que algumas lágrimas escorreram no rosto do piloto português da KTM.

Com estes resultados, Miguel Oliveira subiu à nona posição de um campeonato ganho pelo espanhol Joan Mir (Suzuki), que hoje desistiu com problemas mecânicos na sua mota, sagrando-se campeão com apenas uma vitória esta época, enquanto a Ducati venceu o campeonato de construtores.