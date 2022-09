As contas para a Fórmula 1 em 2023: confira o que falta definir nas equipas

Redação com Lusa

Apenas três equipas ainda não têm as duplas definidas para o Mundial do próximo ano, que já conta com um calendário

Com o anúncio da continuidade de Zhou na Alfa Romeo, neste momento, apenas Alpine, Williams e Haas ainda não anunciaram as suas duplas completas de pilotos.

O francês Esteban Ocon continua na Alpine, mas desconhece quem terá a seu lado nas boxes.

Leia também Internacional Juventus prepara limpeza e ex-FC Porto pode estar de saída Alex Sandro e Cuadrado, com ordenados na ordem dos seis e dos cinco milhões de euros, terminam contrato e a renovação está em risco. Quanto a entradas, Pulisic (Chelsea) é pretendido

Já a Williams mantém apenas o tailandês Alexander Albon, tendo já anunciado a dispensa do canadiano Nicholas Latifi.

Quanto à Haas, segue com o dinamarquês Kevin Magnussen, faltando saber da continuidade do alemão Mick Schumacher, filho do sete vezes campeão mundial, Michael Schumacher.