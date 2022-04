Artem Severiukhin, autor de gesto fascista após corrida em Portimão, perde licença

Antigo campeão da Rússia em juniores, no lugar mais alto do pódio e enquanto tocava o hino italiano, recriou uma saudação fascista que está ilegalizada em Itália desde 1952.

O Automóvel Clube de Itália retirou, esta terça-feira, a licença desportiva italiana ao piloto russo Artem Severiukhin, devido ao gesto "inaceitável e inqualificável" no pódio da primeira corrida do Europeu de karting, em Portimão.

"Enquanto ainda decorre a reunião extraordinária do conselho desportivo do Automóvel Clube de Itália, convocada a tomar medidas urgentes na sequência do gesto inaceitável e inqualificável do piloto russo de karting, (....) anuncia-se que a direção decidiu retirar imediatamente a licença desportiva de Severiukhin, encaminhando o processo para a justiça desportiva", lê-se num comunicado do organismo que rege o desporto automóvel em Itália.

O russo, de 15 anos, venceu, no passado domingo, a corrida da categoria OK, para maiores de 15 anos, no kartódromo do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, impondo-se ao britânico Joe Turney e ao sueco Oscar Pedersen.

Ladeado por ambos, o antigo campeão da Rússia em juniores subiu ao lugar mais alto do pódio, e, enquanto tocava o hino italiano, ergueu o braço direito para recriar uma saudação fascista, que está ilegalizada em Itália desde 1952.

"São medidas inevitáveis, dado o gesto imprudente de Severiukhin, que não só demonstrou falta de respeito pelos valores universais, que inspiram o desporto, mas também pela humanidade, dignidade e convivência civil", prossegue o Automóvel Clube de Itália, assegurando que atribuição da licença desportiva ao russo respeitou os regulamentos da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Na segunda-feira, a FIA anunciou a abertura de um processo ao russo e a sua equipa, a sueca Ward Racing, a rescisão de contrato, assumindo-se "profundamente envergonhada com o comportamento do piloto" e pedindo desculpa a todos os que se sentiram ofendidos ou angustiados com o ocorrido.

"Gostaria de pedir desculpas pelo que aconteceu ontem [no domingo] no Europeu de karting. De pé, no pódio, fiz um gesto que muitos entenderam como uma saudação nazi. Mas isso não é verdade, eu nunca apoiei o nazismo e considero-o um dos mais terríveis crimes contra a humanidade. [...] Não consigo explicar como tudo aconteceu. Eu sei que é culpa minha, sei que fui estúpido e estou pronto para ser punido. Mas, por favor, entendam que não apoiei o nazismo ou o fascismo com este gesto", afirmou Severiukhin, num vídeo publicado na sua página oficial no Instagram.

O kartódromo portimonense acolheu entre sexta-feira e domingo a primeira das seis etapas do campeonato europeu de karting, nas categorias de OK e OK-Júnior (entre os 11 e os 15 anos).