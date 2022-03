Arranca o Mundial de F1: conheça os factos da revolução e conheça as 10 escuderias

Fórmula 1 sofreu uma grande renovação, podendo Verstappen e Hamilton ter concorrência na época que hoje começa

Saber se grandes alterações regulamentares como as de 2009 (fim das peças móveis aerodinâmicas, novas asas dianteiras e traseiras, regresso dos pneus slick e KERS) e 2014 (introdução dos motores híbridos) vão dar origem a novos reinados na Fórmula 1 - como aconteceu com Red Bull (campeã entre 2010 e 2013) e Mercedes (2014 a 2021) - é a questão que se coloca na temporada que arranca hoje, no Barém. Após uma época em que era difícil pedir mais emoção, durando a luta pelo título até à última volta do GP de Abu Dhabi, o Grande Circo entra numa nova era, justificada com o desejo de mais equilíbrio entre as 10 equipas, para o qual o teto orçamental rígido de 127,5 milhões também deve contribuir...