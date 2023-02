Armindo Araújo quer conquistar títulos de ralis e todo-o-terreno em 2023

Redação com Lusa

Esta será a primeira vez que um piloto tenta fazer, a tempo inteiro, estes dois campeonatos em simultâneo.

O piloto português Armindo Araújo (Skoda) quer tentar revalidar o título nacional de ralis e conquistar o de todo-o-terreno na mesma temporada pela primeira vez no desporto motorizado em Portugal.

A novidade foi avançada este sábado, em Santo Tirso, na apresentação oficial do projeto desportivo do antigo bicampeão mundial de Produção em ralis (PWRC), em 2009 e 2010.

Armindo Araújo, que já foi campeão nacional por sete vezes (2003, 2004, 2005, 2006, 2018, 2020 e 2022), vai manter a participação no Campeonato de Portugal de Ralis esta temporada mas, simultaneamente, vai apostar numa participação no Nacional de todo-o-terreno, na categoria dos veículos ligeiros (SSV), com um BMP da Santag, tendo em vista a participação futura no Rali Dakar de todo-o-terreno.

"É um grande desafio que vai acontecer na minha carreira. Não é um adeus para os ralis, mas é uma forma mais abrangente de estar no desporto. Temos tido participações esporádicas com desempenhos fortes", explicou o piloto de Santo Tirso.

A primeira experiência nesta categoria aconteceu em 2022, na Baja de Portalegre, com resultados promissores, tendo chegado a ocupar o segundo lugar dos SSV, antes de abandonar por problemas mecânicos.

"A partir desse momento comecei a equacionar todo o terreno e o sonho de ir ao Dakar. O meu objetivo é poder fazer essa prova, terminar essa prova e vencê-la. Este é o ano zero do projeto "road" to Dakar"", anunciou Armindo Araújo.

O piloto de 45 anos quer "tentar fazer resultados interessantes para, a partir de 2024", efetivar "um ataque a esse objetivo".

"Nos ralis estamos consolidados e a querer repetir o título", frisou Araújo.

O piloto natural de Santo Tirso vai ter, este ano, a concorrência do irlandês Craig Breen, que compete no Mundial de Ralis, mas que foi contratado pela Hyundai Portugal para reconquistar um título que, em Portugal, apenas Araújo conquistou para a marca coreana, em 2018.

"Dou as minhas boas vindas ao Craig Breen. O facto de a Hyundai ter contratado um piloto do Mundial é um reconhecimento público que me faz e é sinal que o nosso trabalho tem sido bem feito", frisou Armindo Araújo.

O piloto luso vai ter à disposição um Skoda Fábia Rally2 de 2022 até maio, altura em que recebe a versão de 2023.

"Somos candidatos a vencer todas as provas em que vamos participar, para revalidar o título de campeão, seja quem for o piloto que venha cá correr", prometeu.

A época arranca dentro de duas semanas, com a participação na Baja TT Montes Alentejanos, do Campeonato Nacional de todo-o-terreno.