Armindo Araújo lidera Rali da Água após o primeiro dia

Redação com Lusa

O piloto de Santo Tirso, líder do campeonato, venceu os três troços cronometrados disputados este sábado.

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) lidera o Rali da Água, em Chaves, quinta prova do campeonato nacional de 2021, após a disputa de três das nove especiais.

O piloto de Santo Tirso, líder do campeonato, venceu os três troços cronometrados disputados este sábado, com um total de cerca de 30 quilómetros, terminando com o tempo de 17.51,8 minutos.

Bruno Magalhães (Hyundai i20) é o segundo classificado, a apenas um segundo do campeão nacional, com José Pedro Fontes (Citroën C3) em terceiro lugar, a 7,5 segundos do líder.

"Entrámos muito fortes e conseguimos ser rápidos nestas difíceis especiais e com isso partir amanhã [domingo] para a estrada na primeira posição, que era, para hoje, o nosso principal objetivo", disse Armindo Araújo.

Para domingo estão reservadas mais seis especiais, ao longo de 74,96 quilómetros cronometrados, nas quais o piloto de Santo Tirso espera "continuar a liderar" e chegar ao final do rali com a vitória.

"Os nossos adversários estão também muito fortes, mas vamos continuar a lutar com toda a força para vencermos", concluiu.