Armindo Araújo fala em "margem demasiado confortável" nas contas do melhor português

Redação com Lusa

Armindo Araújo fala em "fim de semana perfeito" na luta por ser o melhor português do Rali de Portugal.

O piloto português Armindo Araújo (Skoda) considerou que a sua prestação nesta edição do Rali de Portugal "foi 100% perfeita", confessando que esteve "demasiado confortável" na luta estatuto de melhor participante luso na prova.

"Foi um fim de semana 100% perfeito para nós. Conseguimos vencer no primeiro dia para o campeonato nacional, e depois chegámos ao objetivo de sermos os melhores portugueses do rali, com uma margem demasiado confortável nessas contas", disse o piloto natural de Santo Tirso.

Armindo Araújo, de 45 anos, analisou que fez "um rali muito inteligente, fugindo a todas as armadilhas da prova e atacando onde tinha de ser feito", elogiando "a fiabilidade do carro e excelente trabalho feito pela equipa".

"Admito que se tivesse um pouco mais de competição [na luta pelo título de melhor português] me iria concentrar um pouco mais, mas o meu segundo adversário [Nuno Pinto] estava a mais de meia hora, não fazia sentido estar a atacar. Foi só trazer o carro até ao final", disse o piloto, que terminou a prova, no 17.º posto da geral.

Armindo Araújo confessou, ainda, a satisfação por ter conseguido superar os problemas físicos decorrentes de uma grave acidente, sofrido há pouco mais de dois meses, que chegaram a pôr em causa a sua participação neste Rali de Portugal.

"Há dois meses estávamos numa situação bem pior, depois do grave acidente. Foram semanas de muito trabalho para recuperar. Estar aqui com estas vitórias significa que esse esforço valeu a pena", desabafou.

O experiente piloto deixou, ainda, uma palavra de agradecimento ao público português "pelo carinho e apoio dado ao longo de todas as especiais e até nas ligações", e abordou os seus objetivos para Campeonato de Portugal de Ralis [CPR].

"Lutar pelo título é algo secundário. O que me interessa é ir prova a prova acumulando pontos e bons resultados. No final veremos o que acontece, sem pressões extras", concluiu.