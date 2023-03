Armindo Araújo e navegador hospitalizados após acidente no Rali Serras de Fafe

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) e o navegador Luís Ramalho foram transportados ao hospital de Vila Real na sequência de um violento acidente sofrido no Rali Serras de Fafe, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis e do Europeu.

Na parte final da segunda passagem pela classificativa de Boticas/Sr. do Monte, a dupla campeã nacional de ralis perdeu o controlo do Skoda Fabia Rally 2, após perder a roda da frente direita, numa zona muito rápida, quando seguia a 170 km/h.

"Apesar da violência do impacto, Armindo Araújo e Luís Ramalho não apresentam nenhuma lesão aparente, tendo sido encaminhados para o hospital para a realização de exames de diagnostico complementares", anunciou a equipa do piloto de Santo Tirso, em comunicado.

O piloto chegou a perder os sentidos por alguns momentos, mas recuperou a consciência ainda no local.

"A organização da prova acionou de imediato todos os meios de socorro disponíveis para prestarem assistência no local ao piloto Armindo Araújo e ao navegador Luís Ramalho, que não correm perigo de vida", referiu a organização da prova, a cargo da Demoporto.

Antes do acidente, Armindo Araújo seguia na 10.ª posição, a 53,2 segundos da liderança.