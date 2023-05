Argentina vai ter carro alusivo aos campeões do mundo nas 500 milhas de Indianápolis

Carro terá a bandeira da Argentina e as três estrelas de campeões do mundo de futebol

A Associação de Futebol Argentina e a equipa Juncos Hollinger Racing anunciaram uma parceira que fará com que o carro da mencionada equipa compita nas 500 milhas de Indianápolis esteja decorado com elementos alusivos aos campeões do mundo de futebol.

Assim, o monovolume n.º 78 da prova, um Dallara-Chervolet, terá a bandeira da Argentina e as três estrelas de campeões do Mundo (a terceira estrela foi conquistada recentemente no Mundial do Catar).

O piloto será Agustín Canapino e também se associa à iniciativa a marca que promove o turismo na Argentina, a Visit Argentina.

A prova de IndyCar com a pista oval é das mais míticas e antigas do automobilismo e está marcada para dia 28 de maio.