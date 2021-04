FIA oficializa: corridas sprint de qualificação na Fórmula 1 já esta temporada

Segundo o comunicado da FIA, "o formato foi concebido para aumentar a ação na pista e envolver os fãs de uma forma nova e inovadora".

A FIA anunciou esta segunda-feira e é agora é oficial: as corridas sprint de qualificação chegam esta temporada à Fórmula 1, estando agendadas que as mesma tenham lugar em três dos grandes prémios da temporada. Para já, carece de confirmação onde as mesmas terão lugar, falando-se desde há vários meses em Monza, Silverston e Interlagos, no Brasil.

Segundo o comunicado da FIA, "o formato foi concebido para aumentar a ação na pista e envolver os fãs de uma forma nova e inovadora".

Ora, no que consistem, afinal as corridas sprint de qualificação? Serão versões curtas do grande prémio, com o máximo de 100 quilómetros, e cuja classificação definirá a grelha de partida da tradicional corrida de domingo. E vale pontos. visto qu o vencedor da corrida sprint somará três, o segundo dois e o terceiro classificado apenas um ponto.

Assim, à sexta-feira haverá uma sessão de qualificação a seguir ao primeiro Treino Livre que determinará a grelha para a corrida sprint, no sábado.



Sexta-feira

Primeiro treino livre da manhã com dois conjuntos de pneus

Qualificação normal

Sábado

Segundo treino livre de manhã com um conjunto de pneus para as equipas escolherem livremente.

Qualificação sprint de 100 quilómetros à tarde com dois conjuntos de pneus para as equipas escolherem livremente.

Domingo

Grande Prémio de distância completa com dois conjuntos de pneus restantes