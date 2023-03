Aprilia já aborda a promoção de Miguel Oliveira

Perto da estreia pela equipa satélite da marca italiana, pode ver Espargaró mudar para o ciclismo...

Quatro anos depois de entrar no MotoGP, pela KTM, Miguel Oliveira está perto de iniciar a nova temporada - o Grande Prémio de Portugal será dia 26 -, agora na nova equipa secundária da Aprilia, a malaia RNF, e utilizando as motos italianas do ano passado. Chegar este ano à formação de fábrica está fora de questão, mas no seguinte, "nunca digas nunca", como revelou Massimo Rivola à "Speedweek".

O diretor de competição da Aprilia, antevê, por exemplo, que se Aleix Espargaró "quiser abandonar, para se concentrar na sua paixão pelo ciclismo de estrada, passa a haver uma vaga". Aleix, de 33 anos, tem ainda duas épocas de contrato, tal como Maverick Viñales, cinco anos mais novo. Rivola diz que "o Miguel sabe disso", mas por vezes há mudanças súbitas, e lembra que, a "meio da temporada de 2021, Maverick deixou a Yamaha, ainda que por más razões".

Miguel Oliveira está focado no arranque do Mundial, tendo testes já nos dias 11 e 12, em Portimão, podendo ainda ter a esperança de, em 2024, a Aprilia entregar à RNF uma moto atualizada, à semelhança do que faz a Ducati com a Pramac, a Honda na ligação à LCR e a KTM com a Tech3-GasGas.