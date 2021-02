Apesar do incêncio, circuito argentino promete empenho para receber MotoGP em 2021

"Trabalharemos desde já para fazer todo o possível para cumprir com os calendários que temos, inclusive a prova de MotoGP de novembro", assegura a direção do autódromo.

A direção do Autódromo de Termas de Rio Hondo prometeu fazer tudo para realizar o Grande Prémio da Argentina de MotoGP, previsto para novembro, depois de um incêndio ter destruído 80 por cento da parte edificada da estrutura.

"Trabalharemos desde já para fazer todo o possível para cumprir com os calendários que temos, inclusive a prova de MotoGP de novembro" afirma a direção, num comunicado divulgado pouco depois do incêndio.

A direção esclarece que o incêndio destruiu, entre outros espaços, o edifício das boxes, a zona da sala de imprensa, e salas VIP, e não atingiu o museu, a torre de controlo e a zona de oficinas.

Os responsáveis pela gestão do autódromo asseguram os danos devem ser cobertos pelo seguro, mas "reconhecem que será preciso tempo para reconstruir" tudo o que foi destruído pelo incêndio.

O circuito argentino integra desde 2014 o calendário do Mundial de MotoGP, tendo a prova de 2021, que estava prevista para 11 de abril, sido adiada para novembro devido ao aumento de casos provocados pela pandemia do novo coronavírus, o mesmo motivo que levou ao cancelamento da corrida em 2020.

O adiamento da prova argentina, juntamente com a dos Estados Unidos, em Austin, promoveu o no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, de suplente a titular, acolhendo, em 18 de abril, a terceira prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, que conta com o português Miguel Oliveira (KTM).