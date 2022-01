Aos 47 anos e vindo do Dakar, Sébastien Loeb lidera o Rali de Monte Carlo

Nove vezes campeão mundial, agora em part-time, dominou o segundo dia da primeira prova do WRC de 2022

O francês Sébastien Loeb (Ford Puma) é o líder do Rali de Monte Carlo, ao fim do segundo dia da primeira prova do Mundial de ralis (WRC).

Percorridos 97,86 quilómetros repartidos por seis especiais, o nove vezes campeão mundial, de 47 anos e vindo diretamente de um segundo lugar no Dakar (!), tem 9,9 segundos de vantagem sobre o compatriota Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris).

Ambos participam no campeonato deste ano na condição de part-timers, dando prova de todo o seu valor nas duas primeiras jornadas do arranque da era híbrida, enquanto os pilotos ainda se adaptam aos novos Rally1.

Este sábado, há mais 92,46 quilómetros cronometrados na competição monegasca.

Rali de Monte Carlos

Após oito especiais

1.º Sébastien Loeb (Ford Puma), 1h22m49s

2.º Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris), a 9,9s

3.º Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), a 22s

4.º Thierry Neuville (Hyundai i20 N), a 47,8s

5.º Ott Tanak (Hyundai i20 N), a 56,7s