Ao primeiro dia, Kalle Rovanperä lidera Rali da Estónia

Redação com Lusa

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) lidera o Rali da Estónia, oitava de 13 provas do Campeonato do Mundo, após o final do primeiro dia de competição.

O campeão mundial em título concluiu a primeira jornada com o tempo de 1:12.22,12 horas, deixando o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a três segundos, com o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) em terceiro, a 12,2.

Neuville foi o primeiro a assumir a liderança, no início do dia, depois de ter partido da quarta posição após a superespecial de quinta-feira.

No entanto, o belga viria a ceder o comando a Rovanperä no quinto dos sete troços previstos para esta sexta-feira.

O piloto da Toyota, que lidera o Campeonato do Mundo com 140 pontos, não mais cedeu o primeiro lugar.

"Não foi um mau dia, de todo", comentou o piloto finlandês, no final da última especial do dia.

Neuville também se mostrava "satisfeito", sobretudo por ter mostrado "ritmo" para lutar pelos lugares cimeiros.

"Amanhã devemos ter uma boa posição de partida para os troços e espero boas batalhas com os outros [adversários]", sublinhou o belga, quinto classificado do Mundial, com 93 pontos.

O estónio Ott Tänak (Ford Puma) é que vai passando por um calvário, pois uma penalização de cinco minutos sofrida ainda antes da superespecial de quinta-feira, por ter trocado o motor do seu carro, afundou-o na classificação.

Sem esses cinco minutos extra, seria o líder da prova, com oito segundos de vantagem.

"No início do dia, a minha disposição não era a melhor, mas estou a habituar-me", disse.

No sábado disputam-se nove troços cronometrados, com um total de 102,61 quilómetros.