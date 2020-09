Anunciado o nome oficial do Grande Prémio de Portugal de MotoGP

Cerimónia decorreu esta quarta-feira com a apresentação do patrocinador que dá o nome ao Grande Prémio de de Portugal de MotoGP

Grande Prémio MEO de Portugal, assim é a denominação oficial do Grande Prémio que no Autódromo Internacional do Algarve, entre 20 e 22 de novembro, encerrará a temporada 2020 de MotoGP.

O nome da prova foi oficializada esta quarta-feira durante cerimónia que contou com a presença de Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal e ainda de Pau Serranta, managing director da Dorna Sports, detentora dos direitos comerciais e televisivos do campeonato de MotoGP.

"Antes de mais, quero agradecer a todas as entidades envolvidas por trazerem de volta o MotoGP a Portugal. É um grande motivo de orgulho ver esta aposta, que chega também às camadas mais jovens do motociclismo nacional. Espero que os portugueses tornem este Grande Prémio num grande prémio exemplar para todo o mundo", disse Miguel Oliveira, que que, apesar de já se encontrar em Barcelona, para o Grande Prémio de MotoGP deste fim de semana, deixou algumas palavras numa mensagem em vídeo.

Alexandre Fonseca, CEO da Altice, anunciou que a marca vai patrocinar e dar nome à prova, que assim passará a denominar-se "Grande Prémio MEO de Portugal".

"É com enorme honra que a MEO se torna marca bandeira da prova máxima do motociclismo em Portugal. Este novo compromisso reforça o nosso posicionamento no panorama do desporto motorizado, enaltece as cores do nosso país e é mais um motivo para sentirmos orgulho de ser portugueses", disse o administrador da Altice, que desejou que o fim de semana de 20 a 22 de novembro, dias em que decorrem as sessões de treinos livres, a qualificação e corrida, sejam "memoráveis" para a empresa e para o piloto português Miguel Oliveira.

Pau Serracanta, diretor da DORNA, entidade detentora dos direitos comerciais e televisivos do mundial de MotoGP, manifestou o seu agrado por poder terminar uma temporada "estranha" em Portugal e sublinhou as qualidades de Miguel Oliveira, vaticinando que o piloto português da KTM é um dos favoritos à vitória na derradeira corrida da temporada, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

"A competição está ao rubro e pela primeira vez um piloto português conseguiu uma vitória, num feito que de certeza vai ficar na memória de Portugal. Esperamos uma grande corrida e entre os pilotos há também muita expectativa por correr em Portimão", afirmou Pau Serracanta.