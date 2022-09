António Maio é campeão nacional de todo-o-terreno

António Maio campeão nacional de todo-o-terreno pela sétima vez consecutiva

António Maio (Yamaha) sagrou-se campeão nacional de todo-o-terreno em motociclismo pela sétima vez consecutiva, ao terminar a Baja TT Sharish na segunda posição, atrás de Martim Ventura (Yamaha).

Maio concluiu a prova a 2.03,4 minutos do vencedor, com Miguel Castro (KTM) em terceiro, a 9.52,6 minutos de Ventura.

Esta foi a primeira vitória de Martim Ventura no campeonato, nesta sexta das sete rondas previstas para o campeonato de motociclismo.

"Este é o meu primeiro triunfo. Tenho vindo a prometer, mas nunca consegui ganhar. É uma emoção enorme. A dada altura tive um problema mecânico, que me poderia ter impedido de vencer, mas consegui. Quero dedicar esta vitória ao meu pai e ao Fernando Pinhel, duas pessoas muito importantes para mim que perdi nos últimos dois anos. Esta vitória é com certeza para eles", salientou Martim Ventura no final.

Na competição dos quads triunfou Luís Fernandes (Yamaha), de regresso às competições depois do acidente que sofreu na Baja do Oeste de Portugal.

"Vim para esta prova simplesmente com o objetivo de treinar. Quero estar bem física e psicologicamente. Gostei bastante da corrida, a sinalização também estava impecável. Quero dar os parabéns ao João, que à partida vai ser campeão aqui e vamos a Portalegre com o intuito de ganhar. Depois do acidente na Baja Oeste fiquei com receio, mas estou a recuperar bem e a trabalhar para estar ainda melhor do que estava", disse o piloto natural de Vinhais.

O segundo lugar obtido por João Vale (Yamaha), que terminou a 4.27,2 minutos do vencedor, permitiu ao piloto sagrar-se antecipadamente campeão nacional. Fernando Cardoso (Yamaha) foi o terceiro, a 7.22 minutos.

A derradeira prova do campeonato será a Baja de Portalegre, no final de outubro.