António Félix da Costa sagra-se campeão do mundo de resistência em LMP2

Terceiro lugar nas 8 Horas do Barém foi suficiente para festejar o segundo título planetário da carreira.

António Félix da Costa (Jota) sagrou-se este sábado campeão do mundo de resistência em LMP2, depois de ter sido terceiro na categoria nas 8 Horas do Barém, a última prova da temporada.

É o segundo título planetário para o cascalense de 31 anos, que já foi campeão de Fórmula E (2020). Na resistência, Da Costa levanta o mesmo título alcançado por Albuquerque em 2020.

A precisar de 10 pontos para celebrar, depois de ter ganho as 24 Horas de Le Mans e ter feito pódio em Spa, Monza e Fuji, o português somou 27 com o terceiro posto, fazendo equipa com o mexicano Roberto González e o britânico Will Stevens.