Antigos campeões participam na primeira edição do Eco Rally de Lisboa

Quarta prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias começa no próximo fim de semana

Quatro antigos campeões nacionais participam na primeira edição do Eco Rally de Lisboa, quarta prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias, que vai para a estrada no próximo fim de semana.

Bernardo Sousa, Rui Madeira, Bruno Magalhães e Ricardo Teodósio vão fazer a sua estreia nesta nova modalidade de ralis de regularidade, em viaturas 100 por cento elétricas, anunciou hoje a organização.

As classificativas desenrolam-se nos concelhos de Loures, Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Alenquer, Cadaval e Sobral de Monte Agraço.

O Parque Fechado e pódio ficarão instalados no Pontão da Marina do Parque das Nações, onde, na sexta-feira à tarde, terão lugar as verificações documentais e técnicas a partir das 16:00 horas.

No sábado de manhã, pelas 09:30 horas, terá lugar a cerimónia de partida e pelas 18:30 o final da primeira etapa.

No domingo, também pelas 09:30 horas, terá início a segunda etapa que levará os concorrentes a disputar o único setor seletivo desta etapa, que se vai realizar pelas 10:00 horas no Parque de Monsanto, antes de uma neutralização (de 60 minutos das 10:30 às 11:30 horas) no Jardim Afonso Albuquerque, mesmo em frente do Palácio Nacional de Belém.

Após esta neutralização, em Belém, os concorrentes vão percorrer toda a zona ribeirinha de Lisboa, até à Marina do Parque das Nações, onde serão consagrados os vencedores, que passarão no pódio final a partir das 12:00 horas. A distribuição de prémios será às 12:45 horas.