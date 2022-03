Antigo alto responsável da F1 elogia... Vladimir Putin: "Acho-o muito direto e honrado"

Bernie Ecclestone, antigo piloto britânico que liderou os destinos da Fórmula 1, defendeu, numa altura em que a Rússia invade a Ucrânia, em desrespeito pela soberania, Vladimir Putin, ao realçar a frontalidade e postura do presidente russo.

"Como pessoa, acho-o muito direto e honrado. Disse exatamente o que ia fazer sem voltar atrás", afirmou o antigo dirigente, em entrevista à "Times Radio", sobre o homem forte do Kremlin, que tem sido amplamente criticado à escala mundial.

Confrontado com a promessa feita por Putin de que não invadiria militarmente a Ucrânia, quebrada na passada quinta-feira, Bernie Ecclestone relativizou o sucedido. "As circunstâncias mudam, não?", questionou o antigo patrão da Fórmula 1.

Bernie Ecclestone, atualmente com 91 anos e retirado do mundo motorizado, opôs-se ao cancelamento do Grande Prémio da Rússia, ordenado pela FIA como sanção à Rússia pela invasão perpetrada em território ucraniano.

"Penso que depende muito do estado entre a Ucrânia e a Rússia. Não vai fazer qualquer diferença se houver uma corrida na Rússia a qualquer outra coisa que tenha acontecido no mundo", referiu Ecclestone.

"Suponho que são as pessoas envolvidas no evento que decidiriam sobre ele, porque talvez outras pessoas pensem que era a coisa certa a fazer contra a Rússia. Então, como pode alguém julgar o que está a acontecer hoje?", completou o inglês.

Esta não é, de resto, a primeira vez que Bernie Ecclestone elogiou o presidente da Rússia, com quem tem uma conhecida relação de proximidade. Em 2017, o ex-líder da F1, após o GP de Sochi, valorizou as ações de Vladimir Putin.

À época, como prova da satisfação pelo "circuito tão bom" para acolher o Grande Circo, Ecclestone declarou que o russo "só toma decisões bem fundamentadas" e que "será recordado como um grande presidente que fez muito pela paz".