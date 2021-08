Andretti United vence terceira prova de Extreme E

Redação com Lusa

Interrompido o domínio da equipa de Nico Rosberg.

A equipa Andretti United venceu a terceira prova do campeonato Extreme E, para carros elétricos de todo-o-terreno, disputada na Gronelândia, interrompendo o domínio da equipa de Nico Rosberg.

A britânica Catie Munnings e o sueco Timmy Hansen venceram o Artic X Prix ao bater, na final, os suecos Kevin Hansen e Micaela Ahrlin-Kottulinsky (JBXE) por 4,159 segundos.

Os espanhóis Carlos Sainz e Laia Sanz (Acciona) ficaram em terceiro, a 22,866 segundos dos vencedores.

A espanhola Cristina Gutierrez, que faz dupla com o francês Sébastien Loeb (X44) na equipa de Lewis Hamilton, foi quarta classificada, a 27,914 segundos.

A equipa do nove vezes campeão de Fórmula 1 teve a vitória nas mãos mas um furo na parte final da jornada acabou por deitar tudo a perder, enquanto os líder do campeonato, a neozelandesa Molly Taylor e o sueco Johan Kristoffersson (Rosberg XR) terminaram em último depois de um problema mecânico.

Ainda assim, mantiveram o comando do campeonato, com 93 pontos, mais nove do que Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb, segundos classificados.

A próxima corrida disputa-se em 24 de outubro, na Sardenha, em Itália.