André Villas-Boas vai regressar às corridas de rali em Fafe

André Villas-Boas estará presente no rali de Fafe, entre 2 e 3 de outubro

Piloto e treinador de futebol irá disputar uma prova do calendário português e do European Rally Championship no carro da Team Hyundai Portugal

André Villas-Boas, treinador de futebol e amante confesso de desporto motorizado, vai disputar o rali de Fafe, a sexta prova do campeonato nacional, entre os dias 2 e 3 de outubro, em representação da Team Hyundai Portugal.

Nessa corrida, Villas-Boas vai estar ao volante de um Hyundai I 20 R5 e terá a seu lado o amigo de infância e co-piloto Gonçalo Magalhães, além de integrar a mesma equipa do piloto Bruno Magalhães.

O rali de Fafe, tal como a prova que se realizará nos Açores no próxima fim-de-semana, vai contar para a classificação do European Rallye Championship (ERC), além da do próprio campeonato nacional.

A última vez que Villas-Boas havia corrido fora entre 22 e 23 maio, altura em que disputou a 54.ª edição do Rali de Portugal, concluindo-o como terceiro melhor concorrente português - ficou em 33.º lugar na tabela final das 20 classificativas.