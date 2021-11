Ambiente quente na F1: Mercedes pede revisão da tentativa de ultrapassagem de Hamilton a Verstappen

No Grande Prémio do Brasil, recorde-se, o piloto britânico tentou passar o Red Bull, acabando os dois carros por sair de pista, por alguns momentos, para regressarem pouco depois com Verstappen na frente.

A Mercedes pediu esta terça-feira revisão da tentativa de ultrapassagem de Lewis Hamilton a Max Verstappen na volta 48 do Grande Prémio do Brasil, que já havia sido investigado pela FIA durante a corrida, não tendo resultado da análise qualquer sanção.

O pedido da Mercedes surge depois de a FIA ter revelado o "onboard" de Max Verstappen, algo que Toto Wolff havia desejado ver logo no domingo, quando instado a comentar o momento que teve como palco a curva 4. Na altura, recorde-se, o piloto britânico tentou passar o Red Bull, acabando os dois carros por sair de pista, por alguns momentos, para regressarem pouco depois com Verstappen na frente.

"A equipa Mercedes-AMG Petronas F1 confirma que solicitou hoje um Direito de Revisão nos termos do Artigo 14.1.1 do Código Desportivo Internacional, relativamente ao incidente da Curva 4 entre o Carro 44 e o Carro 33 na volta 48 do Grande Prémio do Brasil, com base em novas provas não disponíveis aos Comissários no momento da sua decisão", pode ler-se em comunicado da Mercedes.

Os comissários irão agora reunir-se com representantes da equipa para avaliar as novas provas.

