AlphaTauri apresenta AT02 com o objetivo de ser melhor em 2021

Pierre ​​​​​​​Gasly e Yuki Tsunoda são os pilotos da equipa de Faenza.

A AlphaTauri, antiga Toro Rosso, apresentou esta sexta-feira o AT02, o monolugar que vai usar esta temporada no Mundial de Fórmula 1.

A formação de Faenza vai continuar a utilizar motores Honda, tal como a Red Bull, tendo como pilotos o francês Pierre Gasley, que já estava na equipa, e o japonês Yuki Tsunoda, que se estreia, substituindo o russo Daniil Kvyat, depois de ter sido terceiro na Fórmula 2, em 2020.

"Tive a sorte de passar algum tempo com a escuderia antes da temporada, então já estou a desenvolver um relacionamento forte e a aprender muito com eles, incluindo com Pierre, que é um talento incrível", disse Tsunoda na apresentação.

Já Gasly, que vai para a quinta época de ligação à Toro Rosso - em 2019 começou na Red Bull, mas foi "despromovido" a meio, perdendo o lugar para Alex Albon -, mostrou-se "preparado para ser o líder da equipa". "O ano passado foi realmente o melhor da equipa. Estou sempre com fome de mais e tenho certeza de que podemos alcançar grandes feitos em 2021", acrescentou o vencedor do GP de Itália em 2020 e décimo do Mundial de pilotos.

No ano passado, a AlphaTauri foi sétima no Mundial de construtores, com 107 pontos, a 24 da Ferrari. "Na temporada de 2020, a Alpha Tauri foi uma equipa do meio do pelotão, que esteve na luta, com sucesso, com as formações da McLaren, Renault e Racing Point, mas o nosso objetivo para a temporada de 2021 é estar consistentemente no topo do segundo pelotão e melhorar o que fizemos em 2020", afirmou Tranz Tost, chefe da equipa.

O Mundial de Fórmula 1 arranca a 28 de março, no Barém, tendo passagem quase certeza por Portugal pelo segundo ano seguido.