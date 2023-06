Alpha Tauri desaparece em 2024 da Fórmula 1

Fotografia: Getty Images via AFP

A Alpha Tauri, que conta com Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, ocupa a última posição no Mundial de Construtores

A escuderia Alpha Tauri desaparecerá como nome na Fórmula 1 a partir de 2024, anunciou o consultor executivo da estrutura da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko.

A escuderia sediada em Faenza, Itália, não mudará só de nome. Mudará igualmente de estrutura e filosofia, que se traduz numa óbvia marcha-atrás ao que foi aplicado nos últimos anos e que se revelou um completo fracasso.

Atualmente, a Alpha Tauri, que conta com Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, ocupa a última posição no Mundial de Construtores, com apenas 2 pontos conquistados nas oito corridas de Fórmula 1 disputadas até o momento.