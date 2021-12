Alonso sobre Hamilton: "Vejo-o mais perdido, não tem uma grande relação com os outros"

Alonso e Hamilton já foram companheiros de equipa na Fórmula 1, na McLaren.

Fernando Alonso e Lewis Hamilton foram companheiros de equipa na McLaren, em 2007, mas a relação de ambos já não é tão forte. Até porque o britânico está isolado da maioria dos pilotos da Fórmula 1, pensa o espanhol.

Num programa de televisão em Espanha, o agora piloto da Alpinde referiu que o homem da Mercedes está "perdido" e "no mundo da moda".

O assunto surgiu quando perguntaram a Alonso quem tinha sido o companheiro de equipa mais divertido que teve. "Fisichella. É muito divertido e muito brincalhão", respondeu. Então, Joaquín, avançado do Bétis e outro dos convidados do programa, atirou: "Pensei que ias dizer o Hamilton". Alonso retorquiu: "Esse tem um lugar especial no meu coração, mas está fora dessa categoria. Naquela época [em 2007] não estava tão mal. Estava a começar, era um rookie... Penso que piorou com os anos. Agora vejo-o mais perdido. Não tem uma grande relação com os outros. Nos últimos três anos isolou-se um pouco. Está no mundo da moda... e veste-se de uma forma estranha", afirmou o piloto de 40 anos.