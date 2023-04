Alonso, o último galã da Fórmula 1: os rumores do namoro com Taylor Swift

A confirmar-se o namoro, Taylor Swift será a nona conquista do piloto espanhol da Aston Martin desde que está no Grande Circo. A Fórmula 1 apresentou-se em Baku, após um mês de paragem, com um caso fora do comum: Fernando Alonso, com um simples sorriso, deu força aos rumores de ter uma nova e famosa namorada.

"Fernando, você viveu umas semanas interessantes e sabemos que se meteu em sarilhos...", disparou o jornalista da Sky News para Alonso, em Baku, sabendo todos ao que se referia: depois de as revistas cor de rosa terem aventado a hipótese de estar a namorar com Taylor Swift, o piloto espanhol colocara no TikTok uma imagem sua sentado numa cadeira, a olhar o telemóvel e a ouvir uma música da cantora norte-americana, piscando a seguir o olho para a câmara. No Azerbaijão, o piloto da Aston Martin sorriu perante a provocação e respondeu: "Sim, provavelmente. Só estou focado em Baku e na corrida". E desviou de vez a conversa.

Os rumores da relação com a cantora milionária - fortuna estimada em 520 milhões de euros pela Forbes - ainda não passam disso mesmo, mas dão outro relevo à fama de "playboy" do espanhol de 41 anos, provavelmente o último do seu género na Fórmula 1, pois Jenson Button já se retirou há seis épocas e Lewis Hamilton prima pela discrição nos múltiplos casos que lhe vão atribuindo, desde Nicole Scherzinger até às nunca confirmadas Rihanna, Rita Ora, Winnie Harlow e Nicki Minaj.

Com o espanhol, as relações começaram por ser discretas - pouco se sabe de Carolina Costa, namorada espanhola na altura da sua estreia na F1, e o casamento de cinco anos com a cantora Raquel del Rosario começou por ser secreto -, até se iniciar um verdadeiro desfile de modelos... e jornalistas.

Xenia Tchoumitcheva, modelo e influencer suíça, foi a primeira, seguindo-se a russa Dasha Kapustina e uma jornalista espanhola, Lara Alvarez, caso que chegou a noivado, para terminar logo a seguir. Outra russa, Viki Odintcova, pode ter sido só rumor - ela já tentou conectar-se a vários famosos, incluindo Cristiano Ronaldo - e a italiana Linda Morselli, anterior namorada de Valentino Rossi, foi uma relação séria que durou cinco anos.

O namoro mais recente, e oitavo entre os conhecidos, foi com Andrea Schlager, jornalista e apresentadora da televisão austríaca. Começou em 2021 e terminou no passado dia 2, curiosamente depois de ela ter revelado que ele só correria esta época e mais uma. Embora sendo o mais velho da F1, o galã Alonso se calhar quer mais...

Sexo, o pequeno-almoço de Hunt

"Sexo é o pequeno-almoço dos campeões", terá dito James Hunt, o mais famoso dos "playboys" da Fórmula 1, sem comparação com Eddie Irvine, Stirling Moss ou Mike Hailwood. Do britânico que faleceu em 1993, aos 45 anos, vítima de ataque cardíaco, diz-se que dormiu com cinco mil mulheres e que em Tóquio, na véspera de conquistar o título mundial de 1976, passou a noite com 35 hospedeiras. Esses tempos passaram, os pilotos tornaram-se discretos e os casos mais escandalosos deste século até são com dirigentes, como Flavio Briatore, diretor de Fernando Alonso na Benetton, e Bernie Ecclestone, o antigo patrão da F1, que em 2020 foi pai pela quarta vez, aos 89 anos e tendo já cinco netos...