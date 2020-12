Alonso exibe-se em Abu Dhabi e aponta à nova época de Fórmula 1: "Estou ansioso"

Piloto espanhol voltou a rodar com o R25 em testes de exibição no último GP da época. Em 2021, o bicampeão vai integrar a equipa da Renault, terá o nome de Alpine, no Grande Circo

Fernando Alonso esteve em ação, ainda que exibicional, antes do arranque do Grande Prémio de Abu Dhabi, a última prova de Fórmula 1 da época de 2020, a bordo do histórico monovolume RS25, com o qual conquistou, em 2005, o primeiro de dois títulos no Grande Circo.

"Tem sido espantoso, um privilégio. É muito diferente dos automóveis modernos. Podes puxar a cada volta e não tem de carregar baterias ou abrandar por nada. É pura corrida e, obviamente, o som é diferente. Parece um carro muito leve e muito bom", descreveu Alonso sobre o bólide azul e amarelo.

Após algumas voltas-teste dadas ao circuito de Yas Marina, no qual curiosamente se despediu, em 2018, ao volante de um McLaren, Alonso não escondeu o anseio em acelerar no próximo Campeonato do Mundo. O piloto espanhol havia confirmado, em julho passado, o regresso à Formula 1.

"Isto é apenas uma demonstração, mas a nossa cabeça e a nossa concentração estão concentradas no próximo ano. A equipa fez muitos progressos em 2020 e queremos manter isso na próxima época. Já estou ansioso pela Austrália", admitiu o piloto asturiano, no final de uma ação promovida pela Renault que, no próximo ano, terá o nome de Alpine.

O próximo Campeonato do Mundo de Fórmula arrancará, em março de 2021, no circuito da cidade australiana de Melbourne.

Fernando Alonso vai reencontrar, na futura passagem pela construtora francesa do grupo Renault, caras conhecidas como Pat Fry, diretor técnico com quem trabalhou na McLaren e na Ferrari. Na Alpine, Alonso vai substituir Daniel Ricciardo, que ocupará a vaga deixada por Carlos Sainz na McLaren.

A última prova disputada pelo bicampeão na Fórmula 1 foi ao serviço da McLaren, no GP de Abu Dhabi, em 2018. Desde então, o piloto não tirou o pé do acelerador: participou nas 500 milhas de Indianápolis, no Rally Dakar e foi campeão das 24 Horas de Daytona e bicampeão das 24 Horas de Le Mans.